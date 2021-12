Ator baiano Marcus Dioli interpreta papel principal no programa Vai que Cola

Nascido em Salvador e radicado no Rio de Janeiro há seis anos, o ator Marcus Dioli está na sétima temporada do 'Vai Que Cola', no canal Multishow. O baiano protagonizará o episódio 'Um Clooney em minha vida', que vai ao ar na próxima quarta-feira, 30, às 20h30.

Atualmente, o ator está em cartaz com o filme 'Divaldo - O Mensageiro da Paz'. Na produção, Dioli interpreta Palhares, um médium espírita amigo de Divaldo.

