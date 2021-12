Ativistas acusam Faustão de racismo após piada sobre cabelo

Um comentário do apresentador da Rede Globo, Fausto Silva, gerou controvérsia nas redes sociais após o programa do último domingo, 20. O apresentador chamou a bailarina Arielle Macedo, do cast da funkeira Anitta, de "aquela que tem cabelo de vassoura de bruxa". Ativistas do movimento negro o acusaram de racismo. No mesmo dia, o grupo Cacheando em Salvador postou uma resposta em sua página no Facebook.

"Não aceitamos mais que nos seja imposto os padrões eurocêntricos de beleza! Não iremos tolerar que racismo seja reproduzido em nenhum ambiente e em grande mídia então. Não aceitaremos mais que nos "eduquem" para sermos racistas!".

O fato aconteceu durante o quadro Arquivo da Entregação, em que conhecidos de Anitta entregavam casos constrangedores envolvendo a cantora. Faustão chama a gravação de um programa do ano passado no qual a bailarina Arielle conta um caso sobre a artista. Ao final da sequência de imagens, ouve-se rapidamente o apresentador falando "aquela do cabelo de vassoura de bruxa". No vídeo, não fica claro se as palavras foram de agora ou do ano passado.

Na página do grupo Ofensiva Negritude, a mensagem foi: "O caso é grave (ponto). Não só por se tratar do "black power", mas vai além, o tom pejorativo da brincadeira consegue ofender diversas pessoas que estão fazendo a transição para o cabelo black ou as pessoas que já o possuem. Uma boa retratação pública, já daria conta num próximo Domingão do Faustão, de no mínimo, respeitar e assumir que falou MERDA. Não podemos ter apresentadores de TV, num domingo (todas as idades em casa) de ibope alto, falando dessa maneira, tendo em vista a representação estética que sua fala possui".

E cobra desculpas em rede nacional do apresentador: "Que ele peça desculpas em Rede Nacional e que um dia, todas as pessoas com "Vassoura de Bruxa", como diz Faustão, tomem ainda mais a TV, para que casos como esse, não sejam motivos de risada e sim de reorganização do conteúdo da TV".

