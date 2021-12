Atílio se une a Félix na vingança contra César

Realmente nada parece deter o ímpeto de vingança de Félix (Mateus Solano) na novela Amor à Vida (Globo). Depois de conseguir o tão sonhado cargo de presidente do Hospital San Magno, o poderoso vilão agora terá Atílio (Luis Melo) como seu aliado para destruir César (Antonio Fagundes). Só que para ter o emprego de volta, Atílio terá de reatar o romance com Vega (Christiane Tricerri), deixando Márcia (Elizabeth Savalla) sozinha.

Esperto que só, Félix já sabia que a amizade entre Atílio e seu pai não era a mesma desde a época em que Atílio deixou a prisão. Afinal, assim que saiu da carceragem, Atílio foi até o hospital procurar César para reaver o seu cargo. E, para sua surpresa, ele teve o pedido negado.

Querendo a qualquer custo destruir o pai, o vilão, já sabendo do acontecido, procura Atílio para uma conversa. No encontro, de cara, Félix destila seu veneno, enfatizando o valor da "amizade" entre eles e que não acredita que seu pai teve coragem de virar as costas para Atílio. Em seguida, faz uma proposta de lhe devolver o tão sonhado cargo no San Magno. Mas, para que isso aconteça, ele a "bicha má" deixa claro que Atílio terá que ser seu aliado.

Sem pensar duas vezes, Atílio aceita. "Quando eu saí da prisão, esperava o apoio do César. Eu merecia um pouco mais de respeito e seu pai me virou as costas", diz Atílio.

Sempre direto quando o assunto é colocar seus planos em prática, Félix conta que realmente precisa da ajuda de Atílio para provar que seu pai andou desviando dinheiro do San Magno em prol de Aline (Vanessa Giácomo). E como Atílio sempre foi bom em auditorias e contas, Félix espera que o antigo amigo de César consiga provar que seu pai desviou verbas do hospital.

Já Vega, que continua apaixonada por Atílio, pede ajuda a Félix para reconquistar o marido. O vilão concorda: "Você foi fundamental para eu me tornar presidente do hospital. Pode deixar, eu vou dar o empurrãozão e atiro Atílio em seus braços".

Ainda durante o encontro com Atílio, Félix faz mais um pedido - na base da pressão, claro - e diz que ele tem que voltar para Vega. Sem saída e cansado das humilhações sofridas diariamente no apartamento de Ignácio (Carlos Machado), onde mora com Márcia (Elizabeth Savalla), Atílio aceita as condições de Félix e volta para a sua casa com Vega, que retira o processo, descongelando os bens dele.

Para a ex-chacrete resta voltar à rotina de vender cachorro-quente na rua e não aceitar a proposta de Atílio para ser sua amante.

Tudo isso nos próximos capítulos da trama das nove da Globo.

