Atílio abandona Márcia em cartório e volta à vida antiga

Em Amor à Vida, Márcia (Elizabeth Savalla) assina o documento de união estável com Atílio (Luis Mello), mas quando chega a vez dele, o desmemoriado pede para ir ao banheiro. Lá, o administrador olha no espelho, sente uma tontura e vai embora sem avisar ninguém.

Ao chegar a seu apartamento, ele pergunta pela mulher, Vega (Christiane Tricerri), e se irrita ao saber que ela viajou sem comunicá-lo. Mais tarde, o executivo aparece no hospital San Magno como se nada tivesse acontecido, no momento exato em que César (Antonio Fagundes) discute com Félix (Mateus Solano) sobre os contratos com os fornecedores.

"Eu mesmo fiquei preocupado com os contratos. Não é, Félix?", dispara o executivo, para desespero do vilão.

Perdeu o capítulo do último sábado, 15, assista aqui.

adblock ativo