Astrid Fontenelle é cotada para ocupar lugar de Gabi no GNT

Depois que Marília Gabriela decidiu fazer uma pausa na sua carreira, o canal por assinatura GNT já estuda uma nova atração para ocupar o lugar do programa de entrevistas.

Segundo o colunista Fefito, do jornal Agora S. Paulo, a emissora ainda está analisando se é interessante continuar com o formato talk show. A apresentadora do "Saia Justa", Astrid Fontenelle é uma das mais cotadas para assumir a nova atração.

Outra opção, seria exibir uma seleção das melhores entrevistas feitas por Gabi nestes últimos anos.

Mesmo com dois programas na casa - "Saia Justa" e "Chegadas e Partidas" - nas últimas semanas, alguns sites especializados deram notícias dizendo que Astrid ganharia um novo programa em 2016. A emissora ainda não confirmou nada.

