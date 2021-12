Assinatura do contrato de Xuxa e Record será transmitida

Nos bastidores da Record não se fala em outra coisa a não ser da assinatura do contrato milionário entre a emissora com a apresentadora Xuxa, no próximo dia 5. Agora, a novidade é que o acordo será assinado com transmissão ao vivo pelo portal R7, segundo informou o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

A assinatura vai acontecer em São Paulo, mas a apresentadora fez questão de gravar seus programas nos estúdios do Recnov, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As negociações de Xuxa com a Record começaram no ano passado. A apresentadora deixou a Globo após quase 30 anos.

