'As Visões da Raven' vai ganhar um spin-off

A séria As Visões da Raven, exibida entre 2003 e 2007, vai ganhar um spin-off no Disney Channel, ainda sem título, de acordo com anúncio do canal nesta quinta-feira, 27.

Na nova série, Raven é uma mãe divorciada que tem um filho e uma filha pré-adolescentes, e um deles herdou a habilidade de ver flashes do futuro. A boa notícia é que a atriz não vai mudar: Raven-Symone vai dar vida a protagonista novamente. Os atores que vão interpretar as crianças ainda não foram divulgados.

Atualmente, a atriz é uma das apresentadora dos The View, talkshow da ABC. Em dezembro, ela vai sair da emissora para produzir a nova série.

