As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice, vai virar série de TV

As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice, vão se transformar em uma série de televisão. Quem garantiu foi a própria autora, Anne Rice, que anunciou a novidade no perfil oficial dela no Facebook.

E ela fez questão de elevar a ansiedade dos fãs ao comparar o estilo com o de Game of Thrones, um dos maiores sucessos da televisão atualmente. "Muitos de vocês me pediram para ver algo semelhantes a Game of Thrones em termos de fidelidade (...) Acredito que agora, nessa nova época de ouro da TV, esse é o melhor jeito de levar essa obra às telas", escreveu.

As Crônicas Vampirescas são formadas por 11 livros de vampiros, que começa com "Entrevista com o Vampiro" (1976) - que já virou filme com Tom Cruise interpretando Lestat -, e encerra com "Príncipe Lestat" (2014). Ainda fazem parte "A Rainha dos Condenados" (1988) - que também já teve uma versão cinematográfica -, "A História do Ladrão de Corpos" (1992), "Memnoch" (1995), "O Vampiro Armand" (1998), "Merrick" (2000), "Sangue e Ouro" (2001), "A Fazenda Blackwood" (2002) e "Cântico de Sangue" (2003).

