"As críticas vão surgir sempre", diz Lucas Lucco

Ele diz que se convidou e correu atrás do papel. Mas há quem garanta que, na verdade, sua escalação é estratégica para alavancar a audiência de Malhação já que o artista tem muitos fãs - só no Instagram são 4,8 milhões de seguidores. Polêmicas à parte, o fato é que o cantor Lucas Lucco é um dos rostos da nova temporada da série adolescente da Globo.

Na trama, ele interpreta o ingênuo e obediente Uodson. Seus principais parceiros de cena serão Solange Couto e Vitor Novello, que dão vida à mãe e ao irmão caçula do personagem de Lucas. Prestes a se ver no ar pela primeira vez como ator, o músico garante que não tem medo das críticas. Ele fala sobre isso e também como tem conciliado as duas atividades na entrevista a seguir.

Como a interpretação surgiu na sua vida? Já sonhava com a carreira de ator?

Sempre sonhei e já vinha me preparando, fazendo aulas de Artes Cênicas em Uberlândia. Mas, na verdade, a vontade veio mesmo quando participei do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Na época, me disseram que, se eu quisesse ser ator, teria de fazer testes. Então, fiquei sabendo da seleção para Malhação e fiz três. Eles não me conheciam. Passei por mérito!

O que o público pode esperar de Uodson?

No mínimo, muitas risadas! Ele é um cara de coração bom e que deve emocionar muita gente. Mas a mãe pega muito no pé dele! Uodson faz o bem e, às vezes, não é tão reconhecido por isso. Acho que as pessoas vão ficar até com dó porque ele é um pouco injustiçado.

Você e o personagem têm alguma coisa em comum? Em que se parecem?

Sim, temos muita coisa em comum, mas eu quero muito mais do que o público do Lucas assistindo à TV. Ali é o Uodson. Espero que as pessoas o recebam bem porque ele é um personagem carismático e gente boa. Talvez esse distanciamento seja o meu maior desafio.

Como consegue conciliar as duas carreiras?

Minha vida está a maior correria. Tenho um trato com a produção de Malhação: não posso mudar minha agenda de shows, que já estava fechada até meados de 2016. Gravo de segunda a quinta-feira e, no fim de semana, caio na estrada. Mas também posso contar com pessoas que me ajudam para que eu cumpra todos os meus compromissos musicais e como ator na televisão.

Como você se preparou para este personagem?

Fiz aulas de fonoaudiologia, para perder o sotaque carregado. Além disso, participei de um workshop com os preparadores Eduardo Milewicz e Cris Moura. Isso me ajudou a lapidar o personagem. No mais, acho que estou indo bem. Não preciso regravar as cenas, tem saído muita coisa de primeira.

Está preparado para as críticas?

Não tenho medo. Elas vão surgir sempre e já estou acostumado. É como lançar uma música: tem gente que gosta e que não gosta.

E quanto ao "beijo técnico", tem treinado?

Não sei o que é beijo técnico (risos). Ainda não gravei cenas românticas. Mas acho que de língua é mais legal porque fica mais real.

