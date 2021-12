Artistas embalam as festas de Natal e Réveillon na Globo

Há tradições de fim de ano que são sempre respeitadas. Inclusive na programação das emissoras de TV. A Globo, por exemplo, reservou para o dia 23, após a novela A Regra do Jogo, a exibição do especial Roberto Carlos, Detalhes, o 41º do cantor que irá ao ar no canal. E este não será o único musical reservado para embalar as festas entre o Natal e o Réveillon.

Na noite da ceia, dia 24, também após a novela das 21h, a Globo transmite o novo Presente de Natal, enquanto a troca do calendário de 2015 para 2016 será realizada com o já velho conhecido Show da Virada, que substituiu o Réveillon do Faustão em 1998 e nunca mais foi deixado de lado.

Roberto Carlos gravou seu programa no início de novembro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com direção-geral de LP Simonetti e Mario Meirelles e direção musical de Guto Graça Mello, do maestro Eduardo Lages e de Torcuato Mariano, a apresentação contou com uma série de convidados, um repertório de mais de 25 músicas e foi dividido em três partes. A primeira recebeu a Star Band, formada pelos integrantes do grupo Jota Quest Paulinho Fonseca (bateria), PJ (baixo), Marco Túlio Lara (guitarra), Marcio Buzelin (teclado) e Rogério Flausino (vocal), além dos cantores Paulo Ricardo e Carlinhos Brown, que homenagearam a Jovem Guarda. Depois, Paulo Ricardo, Carlinhos Brown e Rogério Flausino fizeram duetos com Roberto, antecedendo a chegada de Wanderléa e Erasmo Carlos ao palco.

"Em todos os meus shows, celebro a Jovem Guarda. Mas é sempre bom mostrar que este espírito e a nossa amizade continuam vivos até hoje", valoriza Erasmo.

A segunda parte do show contou com uma participação internacional, do grupo Abbey Road. "Eu tive o privilégio de regravar algumas canções antigas com essa banda fantástica, que são novos amigos. Eles deram arranjos novos às músicas antigas, alguns até radicais", explicou Roberto.

Na última parte do especial, Roberto Carlos teve a companhia da RC9, banda que o acompanha há anos, e também de dois nomes da nova geração da música: Thiaguinho e Ludmilla. Antes de receber todos os convidados para a despedida, deu tempo ainda de cantar ao lado do percussionista Paulinho da Costa, um dos três melhores do mundo e que já tocou com grandes estrelas internacionais, como Elton John, Madonna, Michael Jackson e Barbra Streisand, entre outros.

Paula Fernandes e Gusttavo Lima em Presente de Natal (Foto: João Cotta | TV Globo)

O show desse ano teve uma atenção especial com os fãs do cantor: eles puderam ajudar na escolha do repertório, a partir de votação no portal da emissora, o Gshow.

Canções natalinas

Já o especial Presente de Natal, gravado em outubro em um estúdio do próprio Projac, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve sua plateia restrita a convidados da Globo e, por isso mesmo, repleta de nomes ligados ao elenco da emissora. Com direção de Raoni de Carneiro e apresentação de Thiago Abravanel, o programa reúne 15 canções temáticas natalinas que são interpretadas por 23 artistas, em versões e encontros inéditos. Victor & Leo, por exemplo, cantam com os rapazes da Banda Malta Então É Natal.

"Eu fiquei com Boas Festas, que é uma música que cantei na escola quando tinha apenas 7 anos", lembra, emocionada, Gaby Amarantos. Além deles, Seu Jorge, Gilberto Gil, Claudia Leitte e Wesley Safadão passam pelo palco comandado por Thiago, que também solta a voz, ao lado de Safadão, na canção Sino de Belém.

"Fiquei bem feliz. Não é a primeira vez que me visto de Papai Noel; já fiz isso no programa da Ana Maria Braga. Estava tudo lindo. Eu adoro a energia do Natal", diz Thiago Abravanel.

Na Bahia

Para fechar o ano, o tradicional Show da Virada esquenta a noite do dia 31 com novo formato e gravado, pela primeira vez, em Salvador. O espetáculo conta com a apresentação de Fernanda Lima e cinco anfitriões: Ivete Sangalo, Capital Inicial, Luan Santana, Sorriso Maroto e Aviões do Forró, que recebem convidados especiais como o rapper Emicida, o pagodeiro Thiaguinho, a funkeira Ludmilla, os roqueiros da banda Malta e os sertanejos Victor & Leo, entre outros. Na virada, um show de fogos de artifício celebra a chegada do ano novo.

"A gente já tem um laço com Salvador e estar aqui para fazer o programa, representando a nossa música junto à galera da Bahia, é bom demais", comemora Bruno, vocalista do Sorriso Maroto.

