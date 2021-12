Arquivo N destaca fatos marcantes sobre Ayrton Senna

O Arquivo N que vai ao ar na GloboNews nesta quarta-feira, 30, lembra os 20 anos sem Ayrton Senna. O programa exibe a trajetória de Senna desde os tempos em que ele era um piloto de kart até suas vitórias na Fórmula 1.

O programa resgata antigas entrevistas do campeão e apresenta, ainda, sua relação com Deus: "É muito difícil falar de Deus, muito difícil sentir Deus. Eu tive o privilégio de ter essa experiência no Grande Prêmio do Japão. Na última volta, que ia me dar a vitória, comecei a agradecer porque eu não conseguia acreditar que eu ia vencer o campeonato. Eu senti a presença Dele, eu visualizei, eu vi, foi um momento especial na minha vida", disse o piloto ao cantor Roberto Carlos, em 1988.

Senna foi três vezes campeão mundial e é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ousado e determinado, popularizou a Fórmula 1 no Brasil. "Tudo que consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória".

Família

O programa fala ainda sobre relações familiares, a contribuição dos pais para a carreira de Senna, com apoio financeiro e emocional. O piloto comenta sobre a dificuldade em lidar com a derrota e como superar seus próprios limites:

"Muitas vezes eu encontro meus próprios limites, e aí fico numa luta incrível comigo mesmo em ultrapassá-los. Porque o desejo de melhorar é enorme. Então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. É uma sensação incrível".

O Arquivo N sobre os 20 anos de morte de Ayrton Senna vai ao ar nesta quarta-feira, às 23 horas, na GloboNews.

