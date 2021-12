Arquiteto do Lar Doce Lar visita artesãos de Maragojipinho

O arquiteto Marcelo Rosenbaum, que ficou conhecido pelo grande público por realizar reformas no quadro Lar Doce Lar, do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, fez uma visita a localidade de Maragojipinho, no município baiano de Aratuípe, região do Recôncavo, nesta sexta-feira, 19. Ele veio conhecer de perto as peças de artesanato produzidas na região e já usadas por ele na atração.

Rosenbaum apreciou a produção das cerâmicas feitas pelos artesãos da comunidade em suas próprias olarias. O arquiteto trocou idéias, deu sugestões e até colocou a "mão na massa" em uma das etapas que fazem parte do processo artesanal.

"É uma comunidade muito bacana que tem potencial enorme, um trabalho reconhecido e que contribui como fonte de renda local. Ela tá pronta e qualificada, agora é só pensar o que vai ser feito para o futuro", disse Rosenbaum.

A convite da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esta foi primeira vez que o arquiteto esteve no distrito baiano, que fica há 222 quilômetros de Salvador.

