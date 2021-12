Arnaldo Antunes traz Acústico MTV a Salvador

O cantor Arnaldo Antunes vai trazer o novo projeto, Acústico MTV, para Salvador na primeira edição do projeto Som na Concha, que vai acontecer domingo, 18, às 18h30, na Concha Acústica. A banda Aparelhos Multiuso também vai se apresentar.

O show, em comemoração aos seus 30 anos de carreira, chega completo, com cenário, adaptado para o espaço do show, e todos os músicos que o acompanharam na gravação do DVD: Edgard Scandurra, Curumin, Marcelo Jeneci, Betão Aguiar e Chico Salem.

O repertório faz um passeio por temas gravados com os Titãs, com os Tribalistas e sucessos da carreira solo como "A Nossa Casa", "Sem Você" e "Música Para Ouvir". No set list algumas canções do artista gravadas por outros cantores como "Alma", parceria com Pepeu Gomes, e "De Mais Ninguém", parceria com Marisa Monte. Duas canções inéditas também estão no repertório: "Dentro de um Sonho" e "Ligado a Você".

