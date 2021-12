"Aqui posso falar juro por Deus", diz Xuxa no Teleton do SBT

Depois de 28 anos na Globo, Xuxa estreou um programa na Record e agora subiu no palco do SBT. "Agora eu posso", festejou a apresentadora ao lado de Eliana, em sua primeira participação no Teleton, programa beneficente da emissora de Silvio Santos em prol da AACD.

O encontro nesta sexta-feira, 23, com Eliana, uma de suas "rivais" no comando de programas infantis nos anos 90, enlouqueceu os fãs. Falta agora dividir o palco com o próprio Silvio Santos. Desde que se mudou para a Record, Xuxa fala do desejo de se encontrar com o dono do SBT.

Neste sábado, não houve encontro. Nem mesmo uma mensagem gravada de abertura Silvio deixou. O programa começou com a reapresentação de trecho do seu emocionado discurso de encerramento da primeira edição do Teleton, em 1998, há 18 anos.

Ao se despedir, Xuxa provocou sua atual emissora, a Record, onde, segundo ela, não pode falar de religião. "Estou que nem pinto no lixo. Tô numa felicidade só. Juro por Deus! Juro por Deus! Tô falando sério. Ah, aqui eu posso falar 'juro por Deus!'. Aqui eu posso, né?'', perguntou a Eliana. "Pode'', respondeu a apresentadora do SBT. E, dirigindo-se a Silvio Santos, falou: "Tio Silvio, te adoro''.

A participação de Xuxa no Teleton esteve ameaçada. Somente no início desta semana a Record autorizou a presença de seus artistas no evento.

adblock ativo