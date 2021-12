Apresentadoras da Globo ditam moda com cortes de cabelo

Ao voltarem de suas férias, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, que aparecem todas as manhãs na TV Globo, surpreenderam os telespectadores com novidades no visual.

A apresentadora do Mais Você optou por uma cor mais clara, um loiro quase branco e um corte bem curtinho, enquanto a titular do programa Encontro escolheu o comprimento acima dos ombros, um pouco repicado.

Marcar novos começos, seja na vida pessoal ou na profissional, com uma mudança no visual, é uma atitude comum entre as mulheres. Pelo menos é o que afirma o terapeuta e escritor Ailton Amélio da Silva, professor aposentado do Instituto de Psicologia da USP.

"É como um ritual de passagem, algo natural e que facilita a entrada da pessoa na nova fase, um comportamento que está presente de formas variadas em diferentes sociedades", explica.

Isso se deve ao fato de a aparência ter impacto no comportamento. "Se a mudança vier para aumentar a confiança, lembrar de uma nova postura a ser adotada ou corrigir algo que fazia mal, ela é saudável, mas se tirar alguma coisa que era considerada um ponto forte da pessoa, pode ter consequências negativas", diz o especialista.

No caso de Ana Maria Braga, o novo cabelo veio para facilitar a vida dela. O cabeleireiro Márcio Granado, que trabalha com a apresentadora há 17 anos, conta que ela estava bastante decidida quando optou pelo novo corte e tonalidade.

"Mudamos o cabelo dela umas quatro ou cinco vezes por ano e ela sempre fica meio insegura, mas, desta vez, estava muito certa do que queria: praticidade. Antes, ficávamos quase um dia inteiro para fazer a coloração, pois tínhamos que descolorir tudo, escurecer a raiz e clarear as pontas, o que desgastava muito os fios", avalia o profissional.

Olha o Supla!

"Eu adorei! Quem não gostou, que me desculpe... mas acostuma. Lá no começo das férias, quando fiz a mudança, eu também assustei e falei: ai meu Deus, olha lá o Supla! É muito mais fácil para mim, dá muito menos trabalho, então eu resolvi simplificar", disse Ana Maria no primeiro programa com o novo visual.

"Tem umas épocas na vida em que a gente tem que olhar para a frente e falar 'vamos simplificar porque esse negócio de ficar complicando muito não vai dar certo'", completou a apresentadora.

O novo corte de Fátima Bernardes também foi escolhido pela praticidade no dia a dia, mas a "transformação" no início do ano já é um ritual na vida da apresentadora, segundo o cabeleireiro argentino Flávio Chiodelli, que corta o cabelo dela há oito anos.

Quem estiver disposta a mudar, precisa tomar alguns cuidados, para evitar arrependimentos. "Tem gente que não está satisfeita com a própria vida, está estressada, vive um relacionamento ruim e se ilude achando que mudar o cabelo vai fazer a vida ficar melhor. A pessoa quer novidade na vida e não nos cabelos e o risco de se arrepender é maior. Por isso, o profissional tem que estar muito atento e tentar perceber qual é a motivação da cliente, entender qual é a fase pela qual ela está passando", diz Granado.

