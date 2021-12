Apresentadora passa mal e deixa bancada do "Bom Dia Brasil"

A apresentadora Ana Luiza Guimarães passou mal nesta quinta-feira, 26, durante apresentação do telejornal "Bom Dia Brasil" (Globo) e deixou a bancada do programa. A saída dela foi anunciada por Rodrigo Boccardi, que divide a apresentação com Ana Luiza, na volta de uma reportagem.

No fim do "Bom Dia Brasil", Boccardi disse que a colega estava bem e retornaria ao jornal nesta sexta, 27. A informação também foi confirmada pela jornalista em sua conta no Twitter.

Queridos, estou bem! Tive um mal estar e o querido @rodrigobocardi está tocando o barco. Amanhã estarei de volta c vcs!! Obrigada p carinho! — ana luiza guimaraes (@luliguimaraes) 26 dezembro 2013

Ana Luiza Guimarães e Rodrigo Boccardi apresentam o "Bom Dia Brasil" no lugar de Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro, no período de festas e férias dos jornalistas.

