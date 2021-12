Apresentador Larry King é internado com Covid-19

O apresentador de TV, Larry King, está internado com Covid-19 há mais de uma semana, segundo informações da CNN dos Estados Unidos, divulgadas neste sábado, 2.

Ao canal de TV, onde King comandou um programa de entrevistas por mais de 25 anos, fontes da família informaram que o apresentador de 87 anos recebe tratamento no Centro Médico Cedros Sinai, em Los Angeles.

O apresentador tem diabetes tipo 2, um dos fatores de risco para a Covid-19, bem como retirou um câncer de pulmão em 2017.

Em 2020, King apresentou seu talk show "Larry King Now", participou do programa de notícias "Extra", da sitcom "Maxxx" e de dois especiais de TV, além de ter produzido quatro episódios da série "In Case You Didn't Know with Nick Nanton".

No ano passado, Larry King passou por um drama familiar ao perder dois de seus cinco filhos em poucas semanas. Andy faleceu após sofrer ataque cardíaco, aos 65 anos; e Chaia, aos 51, por decorrência de um câncer de pulmão.

Nas redes sociais, famosos como o ator Miles Brown e a apresentadora Shaun Robinson desejaram melhoras ao veterano da TV norte-americana.

Wishing Larry King well. Sending prayers to him. 🙏🏾 https://t.co/EAV03zp8vl — Shaun Robinson (@shaunrobinson) January 2, 2021

