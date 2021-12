Apresentador Faustão relaciona fãs de reggae a usuários de maconha

O apresentador Fausto Silva mais uma vez virou assunto nas redes sociais neste domingo, 18. Durante o programa Domingão do Faustão, na Rede Globo, ele relacionou o reggae a usuários de maconha.

A situação aconteceu no quadro Ding-Dong, que conta com a participação de diferentes artistas. No momento da declaração, Faustão havia anunciado a chegada do cantor Alexandre Pires e disse que ele cantaria a música "Barata da Vizinha", bastante conhecida do público, em forma de reggae.

Entretanto, o apresentador afirmou que esta participação era em "homenagem à galera que acende um cigarrinho do demônio", em alusão à droga. A fala gerou diversos comentários de internautas nas redes sociais. Confira alguns:

#faustao falando que quem curte reggae fuma um cigarrinho do demônio Esperando os mimimis dos maconheiros Kkk@RedeGlobo @RicaPerrone — JALISON (@JALISON_SOUZA) March 18, 2018

“a galera que acende um cigarrinho do demônio” faustão sobre gente que ouve reggae — Mariana (@nanadezan_) March 18, 2018

Faustão falando cigarrinho do demônio ao vivo — G. (@pokegiu) March 18, 2018

Alexandre Pires cantando a barata da vizinha em Reggae é a melhor coisa de hoje kkkkkk#DomingãoDoFaustão #Faustão — Patrick da Clara (@ClaroVingativo) March 18, 2018

