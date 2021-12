Apresentador do "Bem Estar" estará no "Dança dos Famosos"

O jornalista Fernando Rocha, apresentador do "Bem Estar", é um dos escolhidos para fazer parte do elenco do "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", na Globo.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, as dancinhas que o jornalista faz no matinal ficaram famosas, viralizaram na internet e acabaram chamando a atenção dos organizadores do quadro.

Outro apresentador que foi confirmado foi Flávio Canto, que comanda o "Corujão do Esporte". A atração, que estreia em agosto, ainda conta com Agatha Moreira, Arthur Aguiar, Igor Rickli, Maurren Maggi e Viviane Araújo.



