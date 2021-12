Apresentador destrói cenário ao noticiar crime com criança

O apresentador do "Caso de Polícia" da TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, se revoltou e quebrou o cenário do programa. O fato aconteceu depois que ele noticiou um crime envolvendo uma criança de 4 anos. A menina, seu pai e tio foram baleados durante a festa de aniversário da garota.

Após apresentar a notícia, Fábio Araújo começou a questionar a violência na Paraíba. Ele disse que estava cansado. Depois de um discurso acalorado, o apresentador pegou uma grade que decorava o cenário e jogou no chão. Um funcionário da produção do programa ainda tentou puxar o objeto, mas Fábio não deixou. Em seguida, ele e o técnico retiraram a grade do estúdio.

Essa não é a primeira vez que o apresentador tem essa reação. Em 2013, ele também destruiu o cenário ao noticiar a morte de uma menina em um hospital particular por falta de atendimento. Na ocasião, ele rasgou parte do cenário.

