Apresentador confunde Chorão com Carlinhos Brown ao vivo

O apresentador Zé Cirilo, que comanda um programa da TV Difusora, filiada do SBT no Maranhão, cometeu uma gafe ao vivo ao comentar a morte do cantor Chorão, líder do Charlie Brown Jr.

Após confundir o nome da banda com o cantor baiano Carlinhos Brown, Zé Cirilo mandou uma mensagem ao homenageado: "Tchau Charlie Brown. Será que o carnaval da Bahia vai ser o mesmo para o ano? A autópsia ainda vai dizer qual foi o motivo da morte de Charlie Brown".

A confusão começou quando o apresentador iniciou o programa ao som da música "Meu amigo Charlie Brown", de Benito di Paula - uma homenagem ao personagem homônimo dos quadrinhos.

Tratando o músico como Charlie Brown e não como Chorão, Zé Cirilo ainda afirmou que a canção era "uma lenda e uma homenagem a Charlie Brown".

Confira o vídeo:

<VIDEO ID=1312087/>

