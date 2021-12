Aprenda a usar o cabelo platinado da personagem de Claudia

Para viver a paranormal Samantha Santana em Alto Astral (Globo), Claudia Raia teve os cabelos platinados. Na novela das 19h da emissora carioca, a cabeleira serve para criar uma beleza etérea para uma mulher com um guarda-roupa marcante, repleto de cores e estampas.

"O cabelo ajudou a dar uma leveza e luz para a personagem, que, embora seja exuberante, use joias grandes, precisava de uma beleza etérea em função da mediunidade que possui", afirma Daniela Garcia, assistente de figurino da trama.

Para a consultora de estilo Letícia Santos, do Rio de Janeiro, a cor do cabelo de Claudia pode ser usada por mulheres de personalidades variadas, desde que "case" com o restante do visual.

"Por estar perto do rosto, a cor do cabelo influencia bastante em como nos apresentamos: ajuda muito quando a tonalidade dos fios está harmoniosa com o nosso tom de pele, além do estilo das nossas roupas", comenta Letícia. A seguir veja dicas da expert para harmonizar os fios platinados com três estilos de se vestir:

A exuberante

"Muitas mulheres têm mesmo uma personalidade exuberante ou vibrante, e essas jamais teriam um corte muito simples ou uma cor de cabelo apagada. Os fios platinados, que chamam atenção, combinam perfeitamente com a personalidade e o estilo de quem ama estampas, adora misturar cores, acessórios poderosos e peças marcantes. Nesse caso, vale editar o look para não ficar deselegante. O caminho é considerar que já se tem um cabelo marcante e que, portanto, não é necessário usar tudo de uma vez e combinar com batom forte, muitos acessórios, cores e estampas. Se a dona do cabelo é cheia de personalidade, vale contar o cabelo como um acessório, sem precisar ter de colocar muitos outros."

A formal

"Às vezes, a gente precisa seguir um dress code e não pode ousar com as roupas no trabalho, por exemplo. Iluminar o visual com fios platinados é uma alternativa para enriquecer os olhos de quem nos vê. Tem muita gente que prefere adotar um estilo mais básico, com cores mais neutras ou tons pastéis. O cabelo no estilo daClaudia Raia na novela pode ser uma forma de trazer um pouco de cor e brilho para um visual mais tranquilo,de forma que não fique sem graça. Nesse caso, fica mais difícil de errar, pois estamos falando de um estilomais comedido. A dica é avaliar se os fios platinados são a melhor escolha ou se um tom mais calmo ficaria mais harmonioso. Uma visita ao guarda-roupa e a um bom colorista pode ajudar nessa decisão".

Garota da praia

"O cabelo platinado, com cara de clareado pelo sol, ainda que feito artificialmente, casa perfeitamente com quem adora esse estilo mais relaxado, das saias longas, estampas tropicais e rasteirinhas. Para evitar errar nesse caso, vale a mesma fórmula da mulher exuberante: menos pode ser mais. O estilo praiano já é despojado por si só, não combina com muitos exageros."

