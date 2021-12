Após saída de Marcius Melhem, Dani Calabresa ganha programa na Globo

A comediante, Dani Calabresa, terá um novo programa na Globo. Ela anunciou a boa notícia pelo Instagram, e a atração se chama Dani-se, no entanto, segue sem data se estreia.

“Bom dia. Hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de alegria, felicidade, sorte, e eu vou irradiar esse sentimento pra todas as pessoas que eu tiver contato hoje. Obrigada, meu Deus. Eu sou filha de Deus, perfeito, obrigada, meu Deus, amém, obrigada”, disse Dani, em seus stories.

Logo em seguida, ela filmou as instalações do Projac: “É tudo muito lindo”. Dani, inclusive, marcou o diretor Pedroca Monteira e divulgou o nome do programa.

Caso de assédio

No fim de 2021, Dani Calabresa realizou denúncias de assédio contra o ex-diretor de humor da Rede Globo Marcius Melhem. A atriz foi uma das mulheres, vítimas de Melhem, a denunciar o ex-colega.

Na reportagem da revista Piauí, 43 mulheres relataram casos de assédio moral e/ou sexual por parte de Melhem. O ex-diretor de humor foi desligado da Globo em agosto de 2020.

