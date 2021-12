Após propostas, Gugu retorna à TV com dois programas

Após afastamento da televisão e de receber propostas da Band e do SBT, o apresentador Gugu Liberato volta com tudo em 2015. Ele assinou contrato com a Record nesta terça-feira, 1º de Julho, e terá dois programas no horário nobre da emissora, da qual saiu há aproximadamente um ano.

Segundo comunicado da Record, a emissora fechou acordo com a empresa do apresentador, a GGP Produções, e oconteúdo das atrações será definido nos próximos dias.

Confira:

"A Record e a GGP Produções, do apresentador e empresário Gugu Liberato, informam que fecharam um acordo de produção conjunta de programas de televisão.

A parceria tem como objetivo a produção de pelo menos duas atrações semanais a serem apresentadas em horário nobre.

Nos próximos dias serão definidos os formatos e o conteúdo dos programas.

As novas produções estreiam na programação da Record no primeiro trimestre de 2015."

