Após polêmicas e brigas, JP é eliminado de "A Fazenda 8"

João Paulo Mantovani, o "JP", foi eliminado de "A Fazenda" nesta quinta-feira, 3. O modelo estava na roça com Douglas Sampaio. Na disputa, ex-ator de Malhação levou a melhor e recebeu 74,1%, garantindo seu lugar na reta final do reality rural, que tem como prêmio R$ 2 milhões.

A trajetória do modelo na oitava edição de "A Fazenda 8" não passou despercebida. Durante estes quase três meses, JP se envolveu em algumas polêmicas, como: seu relacionamento amoroso com a ex-Rouge, Li Martins.

A cantora entrou em A Fazenda casada e, lá dentro, decidiu engatar um namoro com o peão. Dentro da casa, Li afirmou ser solteira, gerando diversos comentários dentro e fora do reality.

A briga envolveu gritos e bastante lama (Foto: Reprodução | TV Record)

Briga

Por conta do namoro com Li, JP acabou se envolvendo em uma briga com Mara Maravilha, que marcou a "A Fazenda 8". Em uma atividade que os três deveriam construir um forno a lenha, Mara se irritou com o modelo e disse que ele estaria fazendo "pose" e que o trabalho não caberia isso.

Foi quando JP se irritou e disparou contra a cantora: "Você é preconceituosa, contra homossexual, contra modelo...é uma profissão como qualquer outra! Eu defendo mesmo os modelos".

Em entrevista fora da fazenda, Mara não poupou críticas ao modelo, que tem 20 anos de carreira. Segundo a cantora, ele seria "pior que Li Martins".

Masturbação

As polêmicas em torno do João Paulo Mantovani não pararam apenas no seu relacionamento ou nas brigas. No mês passado, o ex-peão chegou a ser flagrado se masturbando em baixo do famoso edredom. Na época, diversos vídeos da cena foram compartilhados pela internet.

O modelo foi flagrado em um momento bem íntimo (Foto: Reprodução | TV Record)

