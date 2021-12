Após polêmica, GNT edita episódios de programa de Hilbert

Depois de ser surpreendida pela repercussão negativa do abate de uma ovelha no programa "Tempero de Família", apresentado por Rodrigo Hilbert, o GNT está de olho nos outros episódios. De acordo com o colunista do jornal 'O Dia', Léo Dias, o canal pago vasculhou o histórico do programa e acabou achando algumas imagens que poderiam "gerar polêmica".

O abate de galinhas e patos foram filmados e, segundo o colunista, a emissora tratou logo de editar tudo, antes que as imagens fossem ao ar.

Prejuízo

Mesmo após pedir desculpas pelo ocorrido, Rodrigo deve sentir o reflexo do caso no bolso. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do site Uol, o ex-modelo estava prestes a fechar contrato com uma empresa, mas, por conta da polêmica, os anunciantes acharam que o "momento não é adequado".

Além disso, Fernanda Lima também deve sofrer por conta da atitude do marido, já que o casal sempre faz campanhas conjuntas.

