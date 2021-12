Após polêmica, Amores Roubados entra no ar

Depois da polêmica envolvendo o fim do casamento de Cauã Reymond e Grazi Massafera e a atriz Isis Valverde, estreia, nesta segunda-feira, 6, Amores Roubados, a nova minissérie da Globo. A trama, dividida em dez capítulos, é uma história sobre paixão, sedução, traição, honra e vingança.

Leandro Dantas, personagem de Cauã Reymond, é um Don Juan, que volta à cidade de Sertão, onde nasceu, como um sofisticado sommelier. Bonito, inteligente e com uma conversa sedutora, ele degusta vinhos e se envolve com mulheres da sociedade.

Na trama, Reymond se envolve com Isabel (Patrícia Pillar) e Celeste (Dira Paes), mas é pela jovem Antônia (Isis Valverde), filha de Isabel e do poderoso Jaime (Murilo Benício), que seu coração vai bater mais forte.

O enredo de Amores Roubados, no entanto, ganhou uma versão paralela na vida real. Em outubro do ano passado, circularam rumores que a história Cauã e Isis se estendeu para além das gravações. A atriz foi acusada de ser o pivô da separação do ator e Grazi.

Apesar de não haver nenhuma declaração oficial do fim do casamento. Desde o escândalo que Cauã estaria tendo um caso com Isis, Grazi e o ator não moram mais juntos. Além disso, eles já circulam sem aliança e passaram no Réveillon separados, na companhia de outras pessoas. Há rumores que Grazi já estaria até de novo amor.

