Após polêmica, 11ª temporada de 'Amor e Sexo' chega ao fim

A 11ª temporada de "Amor e Sexo" chegou ao fim nesta terça-feira, 11, após muita polêmica e críticas de internautas. Fernanda Lima foi homenageada pelos jurados do programa, que a chamaram de corajosa, revolucionária e desafiadora.

"A gente parte, mas deixa um rastro de cores, formas, música, danças, debates, reflexões, poesias, risos e lágrimas. A gente leva orgulho de uma equipe que não desistiu e se reinventou", disse a apresentadora.

A última edição do programa foi um marco na carreira de Fernanda Lima. "Foi a temporada mais importante da minha vida. Fico grata de termos alcançado o coração de tantas pessoas que, assim como nós, continuam interessadas em refletir sobre sexualidade, amor, diferenças e respeito ao próximo", avaliou.

No início de novembro, a apresentadora teve de bloquear comentários de internautas nas redes sociais por causa da polêmica envolvendo uma das edições do programa. "Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Nossa revolução está apenas começando", declarou a apresentadora, na ocasião.

O programa seguiu abordando temas que mobilizaram as redes sociais, como a aparição de dois atores nus para falar sobre a distribuição de fotos íntimas em aplicativos de celulares, as chamadas 'nudes'. Em meados do mês passado, a nudez de Edu Sterblitch e José Loreto foi alvo de críticas dos internautas.

Na página oficial de Fernanda Lima no Instagram, os seguidores se manifestaram. "Amo vocês! Programa que quebra paradigmas e a hipocrisia humana", escreveu um deles.

O fim desta temporada também foi bastante comenta no Twitter. Confira algumas postagens:

@FernandaLimaBah Essa temporada do #AmorESexo foi grandiosa e extraordinária. Você arrasou em cada assunto que abordou. E arrasou dançando e cantando, também. Um espetáculo, uma apresentadora completa. Gostei muito! Parabéns por esse programa e por uma temporada de SUCESSO.👏🏽👏🏽😍 pic.twitter.com/Xyyil4bxpT — Taise Cheirosa (@TaiseReis_) 12 de dezembro de 2018

O #AmorESexo me ensinou tanto coisa, mas o que mais aprendi assistindo foi sobre respeito e amor, que são coisas essenciais para qualquer ser humano. Nesse programa me fez lembrar minha transição de gay "no armário" para gay "fora do armário"(alívio); aprendi a respirar mais... — 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐨 (@tefreud) 12 de dezembro de 2018

alô @RedeGlobo já pode ir desenvolvendo a próxima temporada, esse programa não pode acabar nunca por toda a importância que tem. #AmorESexo — davs (@fckdavee) 12 de dezembro de 2018

Esse programa foi tão necessário principalmente agora, abordando temas considerados tabus, que não deveriam ser omitidos, juntando representatividade, ativismo e entretenimento. Foi um programa completo e essencial. Obrigada #AmorESexo — SadKimchi 💜 (@SouzaNajela) 12 de dezembro de 2018

#AmorESexo melhor programa desse país, e digo isso com tranquilidade! Temáticas super necessárias e procurando sempre quebrar tabus e preconceitos na cabeça dessa galera escrota desse país! ❤️ Já tô com saudade ❤️ pic.twitter.com/uCus9wn7LE — l u e t e (@luacarolinner) 12 de dezembro de 2018

Fernanda Lima foi o destaque do ano. Além de ser ótima apresentadora, faz performances e discursos icônicos. Espero que tenha o reconhecimento devido nas premiações. #AmorESexo pic.twitter.com/XbZn8vo1f1 — Felinhares (@felipelinhare1) 12 de dezembro de 2018

