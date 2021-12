Após pedir emprego, Joana Fomm recebeu muitos convites

A atriz Joana Fomm, 76 anos, disse que o pedido público de emprego que ela fez em julho deste ano surtiu efeito. "Ligaram tanto para mim. Apareceu tanto trabalho que estou exausta", revelou ela, durante entrevista no "Programa do Jô" (Globo).

Atualmente, a artista está escalada na nova temporada de "Malhação" e no filme "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola", do apresentador Danilo Gentili.

Apesar do sucesso, a veterana explica que o pedido feito pelo Facebook foi um ato de desespero. Sem trabalho, ela decidiu anunciar seus serviços como atriz e jornalista, sua antiga profissão.

"Foi meio desespero mesmo. Se eu botasse o anúncio no jornal, iam jogar no lixo. Mas [anunciar no Facebook] foi muito bom, porque, se você chega para alguém e pede, não dá certo", disse.

Depois de enfrentar o problema, Joana Fomm hoje deseja criar um canal para ajudar outras pessoas em situação semelhante. "Eu tenho vontade de fazer uma coluna oferecendo o trabalho das pessoas, porque sei de tanta gente que está sem trabalhar e é maravilhosa", afirmou.

