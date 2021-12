Após morte de Cory, criador de Glee anuncia fim da série

A série americana Glee já tem prazo para acabar. A notícia foi divulgada por Ryan Murphy, criador da da atração ao lado de Brad Falchuk e Ian Brennan, em um evento da FX Network, segundo o site Vírgula. De acordo com Murphy, a próxima temporada da série será a última.

O produtor ainda explicou que a morte do ator Cory Moteith, que fazia o personagem Finn Hudson, lhe forçou a mudar o final da atração.

"O ano final do show, que será no ano que vem, foi desenhado em torno da história de Rachel e Finn. Eu sempre soube disso. Eu sempre soube como terminaria. Eu sempre soube que ele estaria no último episódio. Eu sabia qual seria a última frase, que ela diria a ele", conta o produtor.

Para Murphy, a morte Cory o fez repensar a história. "Portanto, quando uma tragédia como essa acontece, você tem de parar e pensar o que quer fazer. Por isso, estou pensando nisso agora", disse.

Cory Monteith, que morreu no último dia 13 de julho, ganhou homenagem especial do programa no último dia 10.

