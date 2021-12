Após escândalo, Nigella volta à TV com concurso de culinária

A famosa chef britânica Nigella Lawson volta nesta terça-feira à TV lançando um concurso de culinária, semanas após confessar que consumia cocaína no julgamento de duas de suas assistentes.

A ex-esposa do milionário colecionador de arte Charles Saatchi e filha do antigo ministro conservador de Economia Nigel Lawson causou sensação ao declarar no processo judicial que em alguma ocasião havia usado a droga.

Lawson foi testemunha da acusação no julgamento o dezembro passado contra dois assistentes da família, acusadas de fraude por esbanjar dinheiro da empresa de Saatchi, processo no qual as rés confirmaram o consumo de seu chefe.

A famosa autora de livros de culinária, de 54 anos, negou à época ser viciada em drogas, embora tenha admitido um consumo ocasional, e acusou seu ex-marido de querer "destruir" sua reputação diante do tribunal de Isleworth, em Londres, que finalmente absolveu de fraude às assistentes, as irmãs Elisabetta e Francesca Grilo.

Apesar ao escândalo causado por esse processo, a ex-mulher de Saatchi volta hoje às telas como júri no novo concurso de culinária "The Taste", junto com os renomados cozinheiros Anthony Bourdain e Ludo Lefebvre.

No programa, que o Channel 4 transmitirá às 21h locais (18h de Brasília), o júri buscará ao melhor novo chef do Reino Unido provando às "cegas" só uma colherada de cada prato, sem conhecer antes os ingredientes ou quem o preparou.

