Após discussão, Ilmar ameaça deixar o Big Brother Brasil 17

Durante o "Jogo da Discórdia" que aconteceu na noite desta segunda-feira, 3, no Big Brother Brasil 17 (TV Globo) – que resultou em uma discussão ao vivo –, o participante Ilmar ameaçou deixar o reality.

O advogado fez a revelação logo após ser acusado por Marcos de não ter pago a pensão alimentícia do filho e ter sido procurado pela polícia no programa. Ele chegou a negar as acusações do ex-amigo e explicou sua versão da história.

"O que aconteceu foi que quando eu estava do lado mexicano da casa, eu fui até o confessionário porque tinha esquecido de deixar as minhas senhas bancárias para a minha irmã. Foi só isso", esclareceu o brother.

Na ocasião, Tiago Leifert censurou Marcos, afirmando que assuntos externos não devem ser mencionados. "A polícia jamais veio até aqui, quero deixar isso bem claro. Você jamais poderia ter dito isso sobre a produção e sobre o Ilmar, isso envolve a família dele também".

Ilmar então caiu no choro e ameaçou sair do programa: "Vou sair daqui, quero ver meu filho", desabafou o brother que foi consolado por Tiago.

Quem você acha que deve ser eliminado do #BBB17? Opine e leia sobre o barraco entre os participantes (https://t.co/x8S5XJPZXE) — A TARDE (@atarde) 4 de abril de 2017

adblock ativo