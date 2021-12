Após denúncia de assédio, Globo cogita volta de José Mayer em 2018

Após ter sido acusado de assédio sexual pela figurinista Su Tonani, o ator José Mayer, que foi afastado da Globo, está prestes à retornar para as produções da Globo. A informação foi confirmada pelo colunista Ricardo Feltrin, do Uol, neste domingo, 6.

De acordo com a publicação, o ator já estaria sendo procurado para fazer parte do elenco de tramas no ano de 2018. Umas das opções para o retorno de Mayer é a novela "O Sétimo Guardião".

A emissora estuda ainda a possibilidade de uma volta gradual do ator, na qual ele começaria fazendo participações rápidas, com um papel menor, até assumir um personagem fixo em alguma trama.

