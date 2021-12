Após deixar a Globo, Zeca Camargo assina com a Band

O ex-apresentador global Zeca Camargo assinou com a TV Bandeirantes, na tarde desta quinta-feira, 2. Desligado oficialmente da Rede Globo desde terça-feira, 30 de junho, após 24 anos, o artista é o mais novo diretor da Band, segundo o site Noticias da TV.

Em reunião com Jonnhy Saad, presidente a Bandeirantes, com Antonio Zimmerle, diretor de Programação, e André Aguera, vice-presidente da emissora, Zeca fechou contrato e coordenará novos projetos da emissora.

Com as recentes mudanças no plantel do grupo, como as saídas do apresentador Luis Ernesto Lacombe e do diretor Vildomar Batista, após pautas polêmicas no programa "Aqui na Band", existe a possibilidade de que Zeca assuma a direção da atração.

