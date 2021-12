Após acusações de assédio, Ayrton aparece em posição 'estranha' com sobrinho

Depois de ter virado alvo de internautas, que o acusaram de assédio sexual por protagonizar cenas inusitadas com a própria filha, Ayrton, o pai na Família Lima, voltou a causar polêmica no Big Brother Brasil 2018 (BBB 18), da Rede Globo.

Desta vez, o participante apareceu em uma posição considerada "estranha" pelos telespectadores, com o sobrinho Jorge. Na cena, o jovem aparece deitado com a barriga para cima e as pernas abertas, enquanto Ayrton está sobre ele.

Segundo o site TV Foco, neste momento, rolaram muitos abraços e beijos do tio. O comportamento de Ayrton não agradou, mais uma vez, os internautas que já estão comentando muito sobre a postura do participante.

Alguns chegam até criar campanhas para a saída da família do reality. Uma outra seguidora declarou que na mesma cena o sobrinho disse ao tio para "ir com calma", já que eles estavam no BBB.

O pai em um relacionamento abusivo O sobrinho também A filha mt precoceitusa E cadê a mãe pra enxergar isso #BBB18 pic.twitter.com/fa93SCFTxP — Jennifer (@milaacabelloo) 23 de janeiro de 2018

Sobre o #BBB18 Aparentemente temos um pai que tem uma relação abusiva com a filha, já rolam uns beijos forçados. O mesmo pai tem uma relação suspeita com seu sobrinho. — Samara7days (@samara7days) 23 de janeiro de 2018

O pai fica querendo dar selinho na filha o tempo todo, fica se esfregando com o sobrinho, a filha bota a mão do primo na bunda dela. Que família é essa?! #BBB18 — mandy. (@eaimandys) 23 de janeiro de 2018

Teve uma cena na piscina com o sobrinho ontem a noite, ele beija o sobrinho que fala pra ele sem graça: vai com calma, estamos no bbb. Kd essa imagem, senhor!! #BBB18 — Gata Má (@lalinha_a_gata) 23 de janeiro de 2018

