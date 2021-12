Após abandonar novela, Wolf Maya pode deixar a Globo

Um dos grandes diretores da Rede Globo está prestes a ficar sem emprego. De acordo com o site Notícias da TV, o diretor e ator Wolf Maya, 62 anos, está com o futuro incerto na emissora.

Segundo a publicação, o contrato do diretor - que trabalhando há 37 anos na Globo - vence no início do ano que vem, mas não há previsão de renovação. O motivo seria por conta do descomprometimento do artista.

O site afirma que Maya abandonou a novela "I Love Paraisópolis", no qual atuava como diretor de núcleo, e deixou a produção nas mãos do codiretor-geral Carlos Araújo. Além disso, segundo atores da emissora, ele sumiu do Projac e ficou meses sem dar as caras nos estúdios.

Em recente entrevista, o diretor até chegou a falar sobre o caso e afirmou que tirou um "período sabático" para se dedicar a uma peça em cartaz no Rio. No entanto, conforme fontes do site, ele não está nem sendo remunerado.

