Após 44 anos, Renato Aragão, o Didi, deixa a Rede Globo

Chega ao fim nesta terça-feira, 30, a parceria de 44 anos entre Renato Aragão e a Rede Globo. Em processo de renovação do seu plantel, a emissora decidiu pela não renovação do contrato de exclusividade que tinha com o artista de 85 anos.

Em tom de despedida, o eterno Didi, personagem que lhe rendeu reconhecimento nacional, avaliou a decisão com positividade e ressaltou a sua inquietude como comediante. "Para mim, ampliou meus projetos. Você não sabe como eu estou gostando. É uma nova etapa. Não paro nunca, sempre trabalhando. Eu me considero meio máquina, meio humano", declarou o humorista ao UOL.

"Primeiro, Os Trapalhões. São 20 anos de sucesso contínuo. Criei o Criança Esperança, que também foi uma maravilha. Depois a Turma do Didi. Fiz muita coisa, tive muita alegria na TV Globo, não tenho nada de ruim para falar. Estou muito feliz com ela", reforçou.

O artista também destacou seus 44 anos de casa e disse que escreveu uma linda trajetória a empresa. " Por conta da nova política de contratação da casa, futuramente, farei projetos pontuais com a emissora. Hoje tenho diante de mim mais uma oportunidade para me reinventar, como já vinha fazendo. Permaneço aberto a novos desafios e disponível para me lançar com outros parceiros em diversas plataformas e veículos. Estarei sempre onde meu público estiver. Estarei sempre com vocês", garantiu.

