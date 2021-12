Após 20 anos, Renato Machado deixa "Bom Dia Brasil"

Na edição desta sexta-feira, 11, o correspondente internacional da TV Globo e comentarista em Londres, Renato Machado, despediu-se do "Bom Dia Brasil" depois de 20 anos e anunciou a volta para o Rio de Janeiro.

"Eu me despeço da velha-nova Londres e do Bom Dia Brasil. Na segunda-feira, a Cecília Malan estará aqui", disse o correspondente.

A volta de Machado para o Brasil já estava prevista desde setembro deste ano, quando a Globo anunciou o retorno de outros três correspondentes: Roberto Kovalick, de Londres, André Luiz Azevedo, de Lisboa, e Helter Duarte, de Nova York. A justificativa seria a alta das moedas que são usadas para pagá-los: a libra e o dólar.

Segundo site Notícias da TV, os correspondentes devem ser substituídos por jornalistas menos conhecidos e que irão ganhar, no máximo, 30% do salário dos mais famosos.

Com uma despedida tranquila, Chico Pinheiro, apresentador do "Bom Dia Brasil", foi nostálgico e lembrou os tempos em que ele e Machado dividiam o telejornal. "Lembro que em janeiro de 1996 estive com você quando começamos esta nova etapa no 'Bom Dia Brasil'. Eu era o seu colaborador de São Paulo", declarou.

Na noite desta quinta-feira, 10, Machado também se despediu da coluna que assina no Jornal da Globo, com notícias atualizadas da Europa.

