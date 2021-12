Após 15 temporadas, "CBS" prepara o final da série "CSI"

A rede de televisão americana "CBS" deixará de produzir a série policial "CSI", que causou furor na primeira década do século após 15 temporadas nas quais se consolidou como uma franquia televisiva, informou nesta segunda-feira a emissora.

Tudo indica que "CSI", o programa original ambientado em Las Vegas, se despedirá dos espectadores com um telefilme de duas horas que pode ser precedido de uma minitemporada, segundo publicaram diversos meios de comunicação especializados como as revistas "The Hollywood Reporter" e "Variety".

A "CBS" dará mais detalhes sobre o desenlace da série na apresentação oficial de conteúdos para os próximos meses que acontecerá na quarta-feira em Nova York.

A decisão da emissora é anunciada após uma progressiva queda dos índices de audiência de "CSI" nos últimos anos.

Entre 2010 e 2015, a série perdeu quase 40% de sua audiência nos Estados Unidos, embora em sua última temporada ainda contasse com o apoio de 8,2 milhões de espectadores em média por capítulo e tenha chegado inclusive a superar em algumas ocasiões os 10 milhões, segundo dados da companhia de medição Nielsen.

"CSI" teve seu momento de maior popularidade com William Petersen como protagonista no papel de Gil Grissom, talentoso investigador de poucas habilidades sociais.

Petersen deixou "CSI" em 2008 e foi substituído por Laurence Fishburne, que abandonou a série em 2011 para ser substituído pelo veterano Ted Danson.

O sucesso de "CSI" levou a CBS a produzir novas histórias em outras cidades, e assim surgiu "CSI: NY" e "CSI: Miami" que foram canceladas em 2013 e 2012, respectivamente, e nunca chegaram a alcançar a popularidade da original.

A última criação, "CSI: Cyber", centrada na investigação de crimes informáticos, será a única série do universo que continuará no ar.

"CSI: Cyber", com Patricia Arquette como protagonista, estreou em março de 2015 e foi renovada recentemente pela "CBS" para uma segunda temporada.

