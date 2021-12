Após 14h de resistência, Viih Tube vence prova do líder no BBB

A casa mais vigiada do Brasil já tem um novo líder, mais especificamente uma líder. Após uma prova de resistência que durou 14h, até a tarde desta sexta-feira, 2, a influencer Viih Tube, de 20 anos, sagrou-se vencedora da disputa no Big Brother Brasil.

Conquistando a vitória após a desistência do capixaba Arthur, a youtuber também garantiu um prêmio de R$ 12 mil em compras pela marca patrocinadora da prova. Essa é a primeira liderança da produtora de conteúdo no programa. Ela já havia vencido uma prova do anjo.

👑 Prova do Líder #BBB21: Viih Tube é a última a sair da disputa! • #RedeBBB pic.twitter.com/QCArmjupa9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2021

Com um misto de atenção e resistência a prova teve o seu eliminado às 2h da manhã, quando o ator e cantor Fiuk sentou no chão do local onde os brothers deveriam dançar até a música parar, cometendo uma infração clara das regras da disputa.

adblock ativo