Após 11 anos, Tom participa de programa de humor global

Após 11 anos afastado da Globo, Tom Cavalcante volta à emissora para fazer rir. O humorista participará da última edição do "Tomara que Caia", neste domingo, 4, seguindo a lógica de salvar a audiência do programa. Essa é a primeira aparição de Tom em um humorístico global, desde 2004, quando ele migrou para a Record.

Atualmente, o ator comanda seu próprio programa no canal de TV fechado Multishow. O "#PartiuShopping" conta a história de um segurança que herdou o shopping onde trabalha, mas que não sabe, pois a família do falecido dono esconde dele o conteúdo do testamento.

