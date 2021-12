Antônio Fagundes fala sobre vício em videogame: "Fiquei uma semana sem dormir"

Após descobrir o mundo dos videogames, aos 71 anos, o ator Antônio Fagundes, lamentou, em entrevista ao canal GNT, na noite desta segunda-feira, 5, o descontrole após ter se viciado nos jogos eletrônicos.

"Fiquei, realmente, uma semana sem dormir com esse negócio, que é uma loucura. Uma coisa, realmente fantástica", declarou o artista durante o papo no programa Papo de Segunda, com o apresentador Fábio Porchat.

Leitor assíduo, Fagundes lastimou a perda da concentração em algumas atividades externas. "O que mais me preocupou foi a volta. Na volta, eu não conseguia me concentrar mais. Aquele foco que a leitura exige de uma certa forma, eu perdi no joguinho", disse.

