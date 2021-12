Antonio Calloni volta ao comércio em 'Salve Jorge'

Apesar da ascendência italiana, Glória Perez gosta mesmo de ver o ator Antonio Calloni na pele de comerciante no mundo árabe. Depois de vender tecidos marroquinos em "O Clone", ele volta na pele do turco Mustafá, dono de uma loja de tapetes na próxima novelas das 9.

Para atrair seus clientes, ele capricha no visual. Entre suas peças mais usadas estão os ternos de cor clara, lenços no bolso do paletó, chapéu e mocassim.

