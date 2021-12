Anthony Hopkins e Ed Harris vão estrelar série de ficção

Os atores Anthony Hopkins e Ed Harris vão liderar o elenco de uma nova série dramática da HBO, chamada Westworld, que irá ao ar no ano que vem.

A série, baseada no filme homônimo de 1973 dirigido por Michael Crichton e intitulado no Brasil como Onde Ninguém tem Alma, terá produção executiva de J.J. Abrams, Jerry Weintraub e Bryan Burk, e o co-roteirista do filme de ficção Interestelar Jonathan Nolan assinará os episódios com uma hora de duração.

Embora o filme de Crichton tenha explorado o caso de um parque de diversões adulto futurista após o mau funcionamento de um robô, a série da HBO é descrita como "uma odisséia obscura sobre o despertar da consciência artificial e o futuro do pecado".

