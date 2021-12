Anitta revela que programa terá 'É O Tchan' na estreia

Com a agenda lotada e trabalhos recheados de parcerias nacionais e internacionais, a cantora Anitta resolveu apostar no talento como apresentadora de televisão com o game show 'Anitta Entrou no Grupo'. A proposta do programa do canal fechado Multishow é justamente quebrar as barreiras entre o digital e a TV, por isso, Anitta e a produção foram mais longe na ideia do programa, contando os detalhes da nova temporada em uma coletiva de imprensa realizada no próprio WhatsApp. Durante a conversa, ela deixou escapar que o grupo baiano de pagode 'É O Tchan' será um dos convidados da estreia, além disso, o Gigante Leo Santana também irá participar da brincadeira em uma das últimas edições.

A proposta do programa é muita interação e integração total da televisão com a internet. A estreia da segunda temporada está marcada para a próxima terça-feira, 20, às 20h30. "A gente começa com Melim versus É O Tchan. Pra mim vai ser o mais louco. Imagina o Melim todo fofinho cantando É O Tchan... Imagina É O Tchan cantando Melim? Acho que já vamos começar super engraçado", revelou Anitta.

Uma das edições que a carioca está mais ansiosa para ver é a terceira, com as cantoras Ludmilla e Elba Ramalho. "Essa troca vai ser diferente", contou. Dentre as atrações que irão se apresentar no programa, estão Melim vs. É O Tchan, na estreia; Ferrugem e o funkeiro Kevinho, na segunda edição; Elba Ramalho vs. Ludmilla, na terceira. Nos dois últimos programas desta temporada, Anitta deixou um suspense no ar, afirmando que os últimos convidados seriam surpresa.

Exibido sempre nas terças-feiras, o game show tem dois convidados especiais a cada semana para competições musicais e brincadeiras ao vivo. O ponto chave é justamente a parte em que os artistas convidados cantam as músicas um do outro. Na maioria das vezes, ambos têm estilos bem diferentes. "Sempre fiquei curiosa de ouvir os artistas cantando outros estilos, aí eu tive a ideia do programa", contou Anitta. A estrela ainda revelou que, se pudesse escolher um artista de qualquer parte do mundo, escolheria o cantor norte-americano John Mayer para cantar Djavan. "Já mandei para ele [John Mayer] algumas músicas do Djavan, porque eu acho que tem tudo a ver, ele falou que iria escutar e me agradeceu", complementou.

É como se fosse uma festa na minha casa

Para a cantora, a proposta do programa televisivo é ser divertido e engraçado. "É como se fosse uma festa na minha casa, que todo mundo sempre se diverte e que o público adora ver nos meus Stories [do Instagram]", pontuou ela, frisando que a ideia é se divertir e não ficar medindo talento. "A ideia é não levar tão a sério e nem ficar preocupado em arrasar", assegurou.

Anitta reconheceu que a ideia do programa deu super certo e que, por isso, terá esta nova temporada. Ela comentou que pensou em uma proposta bem diferente para cada temporada do programa, como se fosse um programa completamente diferente um do outro, mas devido às respostas em audiência foi decidido manter a identidade do Anitta Entrou no Grupo. "Quando a gente fez a reunião, eu trouxe essa ideia do novo programa, mas esse [Anitta Entrou no Grupo] deu tão certo que eles vão manter e trazer algumas coisas novas, tipo o meu pai de comentarista e a exibição na internet, que irá acontecer em paralelo", revelou a cantora ao Portal A TARDE.

Anitta atuando?

Quando questionada sobre a sensação de estar alcançando espaços além do palco, Anitta respondeu que adora e que agora irá expandir mais seus horizontes, para além da música. "Agora que já alcancei meus sonhos na música, estou abrindo mais a minha agenda para o caso de alguém querer me convidar para alguma coisa de atuação", expôs ela, que antes estava mais focada em alcançar os objetivos da música. "Agora que alcancei tudo o que tinha em mente, estou bem aberta para aprender coisas novas", concluiu.

adblock ativo