Anitta recebe convite para atuar em novela global

Sucesso nos palcos, a cantora Anitta pode virar atriz de novela. Participando do quadro 'Aquivo Confidencial' do 'Domingão do Faustão' neste domingo, 27, a cantora recebeu o convite do autor de novelas Aguinaldo Silva para participar do seu próximo folhetim.

"As pessoas me perguntam se eu chamaria a Anitta para fazer um personagem em uma novela. A Anitta não poderia fazer um papel grande porque ela deixaria de fazer muitos shows e perderia dinheiro, porque ela ganha dinheiro com shows, aparições. Mas ela poderia fazer uma participação especial e eu já até pensei num papel, uma personagem que é muito fã da Anitta e que sonha em ser cantora. Um dia ela conseguiria encontrar com ela ou receberia uma visita. Seria uma participação. Você aceita?", perguntou Aguinaldo.

A funkeira não fugiu do convite e confirmou que adoraria participar do novo projeto do autor. "Claro! Eu trabalho porque eu amo fazer o que faço. Se eu trabalhasse por dinheiro, meu trabalho seria muito diferente. A última coisa que eu pergunto é quanto que ganha. Não me preocupo com isso. Eu posso fazer um papel que eu tenha que gravar todo dia. Está tudo ótimo, vou amar!", disse a cantora, que já participou da novela 'Amor à Vida', de Wlacyr Carrasco, e fez uma participação no filme 'Copa de Elite'.

