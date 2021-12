Anitta e Pabllo Vittar cantam 'Sua Cara' juntas pela primeira vez na TV

Pela primeira vez na TV, as cantoras Anitta e Pabllo Vittar se juntaram para cantar, ao vivo, a parceria delas com o trio de música eletrônica Major Lazer, a música Sua Cara.

A apresentação das cantoras foi na noite de terça-feira, 18, no Música Boa Ao Vivo, programa do canal Multishow apresentado por Anitta. 'Sua Cara' faz parte do mais recente EP do Major Lazer, Know No Better, lançado em junho.

A música, inclusive, será o próximo single deste trabalho. Através das suas redes sociais, também na terça-feira, Anitta compartilhou com seus seguidores um momento engraçado das gravações do clipe da canção, feito no deserto do Marrocos. Ao gravar com uma cobra, a cantora levou um susto.

Estadão Conteúdo

