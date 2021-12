Anitta diz que vai se despir durante programa Amor & Sexo

A cantora Anitta vai participar do programa Amor & Sexo desta quinta-feira, 10, e promete não passar despercebida. "Vou entrar com chave de ouro me despindo inteira!", conta.

O programa apresentado por Fernanda Lima vai falar sobre fama. Anitta disse que a exposição pode atrapalhar um namoro. "A fama atrapalha o relacionamento com certeza. Até mesmo a de quem não é famoso. Você fica exposto ao que a galera comenta e nem sempre é verdade", avaliou.

Anitta também revelou que antes de ser conhecida nacionalmente, já tinha fama, mas de namoradeira, característica que ela confessa que não abandonou.

