Anitta cantará em última apresentação de João Carlos Martins

O músico e maestro João Carlos Martins fará sua última apresentação ao piano no Fantástico que irá ao ar neste domingo, 17. Ele tocará a música Eu Sei Que Vou Te Amar, acompanhado pela voz da cantora Anitta.

"É o apagar das luzes deste velho maestro ao piano. [...] E a minha honra de me despedir com Eu Sei Que Vou Te Amar com essa Fantástica Anitta", afirmou o Maestro, que foi respondido pela cantora: "A honra é minha, amei participar desta despedida".

Também será uma exibida uma entrevista do músico falando sobre as 23 cirurgias às quais precisou se submeter ao longo da vida, as 187 orquestras com as quais trabalhou e outros momentos emocionantes de sua vida.

A apresentação foi gravada antes de João Carlos Martins se submeter a uma cirurgia para tentar acabar de vez com dores que o afetam ao longo dos anos.

