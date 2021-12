Anistia Internacional repudia "A Regra do Jogo" em nota

A Anistia Internacional usou seu perfil no Facebook, nesta terça-feira, 22, para divulgar uma nota de repúdio contra a novela "A Regra do Jogo", da Globo. O motivo foi a forma como a imagem da organização foi usada pelo personagem Romero Romulo, interpretado por Alexandre Nero, no último capítulo da atração.

"A representação equivocada do trabalho de defensores de direitos humanos na novela tem sido explorado de forma irresponsável e contribuído para criminalizar o mesmo", diz a nota.

No episódio em questão, Romero, que faz parte de uma facção criminosa, se apresenta como advogado de direitos humanos a serviço da Anistia Internacional, para poder entrar em um presídio de segurança máxima com uma bomba.

